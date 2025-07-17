Свириденко: Рост ВВП Украины в этом году составит не менее 3%

Новоназначенный премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляет, что рост ВВП страны в 2025 году прогнозируется на уровне не менее 3%.

Новоназначенный премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляет, что рост ВВП страны в 2025 году прогнозируется на уровне не менее 3%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она сказала в Верховной Раде перед назначением ее на должность премьера.

"Нам очень важно провести эффективность реализации всех наших программ поддержки. И об упомянутой программе "еОселя", она является частью проекта и программ "Сделано в Украине", на самом деле, которая обладает одним из самых мультипликационных эффектов", - заявила Свириденко.

Она добавила, что наибольшие мультипликационные эффекты у программы "5-7-9" и ипотечной программы.

"Суммарно, если мы берем "Сделано в Украине", она дает 0,65% к ВВП. Мы планируем, что в этом году, и прогнозируем, что рост ВВП будет не менее 3%", - заявила премьер.