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Мерц: Украина скоро получит дальнобойное оружие

Мерц: Украина скоро получит дальнобойное оружие Украина в ближайшие недели и месяцы получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью.
Другие страны
17 июля 2025 г. 19:43
Мерц: Украина скоро получит дальнобойное оружие

Украина в ближайшие недели и месяцы получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, которую транслировал телеканал Phoenix.

"Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", - сказал он.

Мерц уточнил, что это произойдет "в течение ближайших недель и месяцев".

Отметим, что пресс-конференция состоялась после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ.

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