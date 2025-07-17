Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам

19:01

Государственный экзаменационный центр объявил результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей, состоявшегося 6 июля.

Как сообщает Report, абитуриенты могут ознакомиться с результатами, отправив код, указанный в экзаменационном пропуске, на номер 7727 через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel.

Из 41 484 абитуриентов, подтвердивших участие (18 014 — по II группе, 23 470 — по III группе), 1 160 человек (616 и 544 соответственно) не явились на экзамен. За нарушение правил 12 участников были исключены, их результаты аннулированы.

Самый высокий результат по II группе на этом этапе показал выпускник бакинской средней школы №89 Мансуров Эльдар Рамиз оглу — 388,3 балла. На первом этапе он набрал 278,7 балла. По сумме двух этапов наивысший результат среди участников II группы показала выпускница школы-лицея №83 города Баку Зейналлы Нилуфер Хидаят гызы — 677,9 балла (291,1 — на первом, 386,8 — на втором этапе).

По III группе наивысший результат на этом этапе показала выпускница гимназии с уклоном естественных наук города Сумгайыта Бахшалиева Айтадж Анвар гызы - 397 баллов. По итогам двух этапов она также показала лучший результат по III группе, набрав в общей сложности 691,8 балла, из них 294,8 — на первом этапе.

Следует отметить, что максимально возможный балл на первом этапе экзамена составляет 300, а на втором этапе - 400. Конкурс проводится на основе общего балла за оба этапа.