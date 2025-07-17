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В Кабуле состоялась первая трехсторонняя встреча МИД Узбекистана, Афганистана и Пакистана

В Кабуле состоялась первая трехсторонняя встреча МИД Узбекистана, Афганистана и Пакистана В Кабуле состоялась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана.
Другие страны
17 июля 2025 г. 20:01
В Кабуле состоялась первая трехсторонняя встреча МИД Узбекистана, Афганистана и Пакистана

В Кабуле состоялась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в социальных сетях.

Он провел встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.

Переговоры стали важным шагом на пути укрепления добрососедства, взаимного доверия и регионального сотрудничества. По итогам встречи было подписано Трехстороннее рамочное соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта Транс-Афганской железной дороги.

Бахтиёр Саидов отметил, что этот стратегически важный коридор откроет новые возможности для расширения торговли, поддержки экономического восстановления Афганистана и выхода на мировые рынки через южные порты.

Стороны также выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике, текстильной промышленности и строительстве, а также в расширении потенциала Международного торгового центра в Термезе.

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