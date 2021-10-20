Facebook планирует сменить название

Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название.
Как передает Report, об этом сообщает портал
"Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной", - говорится в сообщении на сайте портала.
"Метавселенная", по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. В августе Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.