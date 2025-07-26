Сийярто: Еврокомиссия использует финансирование как рычаг давления на страны

Европейская комиссия (ЕК) использует финансирование, чтобы оказывать давление на страны, которые не согласны с ее политикой, в том числе на Венгрию.

Европейская комиссия (ЕК) использует финансирование, чтобы оказывать давление на страны, которые не согласны с ее политикой, в том числе на Венгрию.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые "условности" к выплатам, что дает им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией", — сказал дипломат.

По словам Сийярто, Венгрия находится под "финансовыми санкциями»"за то, что она ведет патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах.

"Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима", - заявил министр.

Он также отметил, что власти Венгрии действуют не в интересах ЕК, а в интересах своей страны и ее граждан.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна может задуматься о выходе из Евросоюза, если ситуация дойдет до точки невозврата.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Венгрия оказалась изолированной в ЕС из-за связей с Россией.