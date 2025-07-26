О нас

Сийярто: Еврокомиссия использует финансирование как рычаг давления на страны

Сийярто: Еврокомиссия использует финансирование как рычаг давления на страны Европейская комиссия (ЕК) использует финансирование, чтобы оказывать давление на страны, которые не согласны с ее политикой, в том числе на Венгрию.
Другие страны
26 июля 2025 г. 07:05
Сийярто: Еврокомиссия использует финансирование как рычаг давления на страны

Европейская комиссия (ЕК) использует финансирование, чтобы оказывать давление на страны, которые не согласны с ее политикой, в том числе на Венгрию.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые "условности" к выплатам, что дает им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией", — сказал дипломат.

По словам Сийярто, Венгрия находится под "финансовыми санкциями»"за то, что она ведет патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах.

"Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима", - заявил министр.

Он также отметил, что власти Венгрии действуют не в интересах ЕК, а в интересах своей страны и ее граждан.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна может задуматься о выходе из Евросоюза, если ситуация дойдет до точки невозврата.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Венгрия оказалась изолированной в ЕС из-за связей с Россией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Трамп заявил о пропаже $100 млн, собранных пострадавшим от пожаров в Калифорнии
Трамп заявил о пропаже $100 млн, собранных пострадавшим от пожаров в Калифорнии
26 июля 2025 г. 06:19
В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 15 человек
В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 15 человек
26 июля 2025 г. 04:51
Трамп призвал Европу отказаться от ветряных турбин
Трамп призвал Европу отказаться от ветряных турбин
26 июля 2025 г. 04:01
Британия может признать палестинское государство после прекращения огня
Британия может признать палестинское государство после прекращения огня
26 июля 2025 г. 03:43
СМИ: Трамп вряд ли введет пошлины против торговых партнеров РФ
СМИ: Трамп вряд ли введет пошлины против торговых партнеров РФ
26 июля 2025 г. 02:58
Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд
Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд
26 июля 2025 г. 02:06
Масштабная забастовка в итальянских аэропортах грозит хаосом для тысяч туристов
Масштабная забастовка в итальянских аэропортах грозит хаосом для тысяч туристов
26 июля 2025 г. 01:45
СМИ: Закрытие детсадов в Китае стало предвестником демографического спада
СМИ: Закрытие детсадов в Китае стало предвестником демографического спада
25 июля 2025 г. 23:00
Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда
Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда
25 июля 2025 г. 22:28
ЕС может на год раньше отказаться от российского газа
ЕС может на год раньше отказаться от российского газа
25 июля 2025 г. 21:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi