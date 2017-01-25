Bakcell проводит конкурс на участие в программе AppLab

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане - компания Bakcell объявляет об очередном приеме заявок на участие в Applab – программе ускорения для поддержки разработчиков в воплощении в жизнь своих идей.

Как сообщили Report из компании, в этот раз не только местные разработчики в сфере ИТ, но и любой желающий с интересной идеей может подать заявку на участие и получить шанс воспользоваться широким спектром возможностей AppLab, всего лишь выбрав интересующую его сферу и поделившись своей идеей.

Для участия в AppLab необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету с 25 января по 25 февраля 2017 г. по ссылке http://applab.bakcell.com/registration/ . По истечении регистрационного срока, все представленные проекты будут внимательно рассмотрены и идеи, утвержденные отборочной комиссией, пройдут на второй этап. Авторы проектов, набравшие 15 и более очков из возможных 20-ти, встретятся с членами комиссии Applab и получат возможность участвовать в программе в течение 90-180 дней, в зависимости от проекта. На протяжении этого периода компания Bakcell будет оказывать поддержку разработчикам и работать с ними в индивидуальном порядке, чтобы способствовать развитию их продуктов и представлению их на рынок.

В рамках этой программы молодые разработчики смогут пользоваться всеми преимуществами офиса AppLab, расположенного на улице У.Гаджибейли, 48 (рядом с Центром обслуживания клиентов компании Bakcell (парк Сахиль)), оснащенного столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также пользоваться самым передовым оборудованием для тестирования своих продуктов. Специальная команда специалистов, состоящая из представителей компаний Bakcell и Qualcomm, а также других партнеров AppLab, предоставит молодым разработчикам свои советы по разработке и внедрению пилотных версий новых продуктов, отвечающих широкому спектру требований местного и международного рынка.

Следует отметить, что в отличие от прочих аналогичных местных программ и проектов, оказывая поддержку отобранным разработчикам, компания Bakcell не претендует на право собственности на проекты, разработанные в рамках программы AppLab. Основной целью компании является создание благоприятного климата в сфере стартапов.