Американский сенатор анонсировал рекордные поставки оружия Киеву

Темпы и объемы поставок западного оружия Украине в ближайшее время могут достигнуть рекордных показателей.

Темпы и объемы поставок западного оружия Украине в ближайшее время могут достигнуть рекордных показателей.

Как передает Report , об этом в интервью телекомпании CBS заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).

Грэм утвердительно ответил на вопрос, сможет ли президент США Дональд Трамп использовать более $3,85 млрд, выделенных администрацией прежнего лидера Джо Байдена по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет указом президента поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с конгрессом в случае ЧС. Сенатор выразил уверенность, что Трамп воспользуется этим правом. При этом Грэм считает, что этих денег Украине будет недостаточно.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине, чтобы помочь им обороняться", — отметил он.

Также сенатор уверен, что Трамп в ближайшие дни сможет ввести новые санкции и пошлины против России и ее партнеров. Грэм охарактеризовал ограничительные меры, как "кувалду, которая появится у Трампа".