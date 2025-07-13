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Итальянец Синнер стал победителем Уимблдона

Итальянец Синнер стал победителем Уимблдона Итальянский теннисист Янник Синнер победил испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдонского турнира.
Индивидуальные
13 июля 2025 г. 22:45
Итальянец Синнер стал победителем Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер победил испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдонского турнира.

Как сообщает Report, итальянец смог переломить ход игры после проигранного первого сета – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Синнер прервал победную серию Алькараса из 24 матчей, в последний раз испанец потерпел поражение 20 апреля в финале турнира в Барселоне от датчанина Хольгера Руне. С того момента Алькарас выиграл три титула, за этот период он победил на "Мастерсе" в Риме, Открытом чемпионате Франции и турнире в Лондоне.

Итальянец стал победителем Уимблдона впервые. Он в первый раз дошел до финала на этом турнире, прежде его лучшим результатом был выход в полуфинал в 2023 году. Синнер первым из итальянцев завоевал титул на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Прежде среди его соотечественников до финала доходил только Маттео Берреттини, уступивший в титульной встрече сербу Новаку Джоковичу в 2021 году.

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