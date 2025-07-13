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ЕС отложил введение ответных пошлин против США до 1 августа

ЕС отложил введение ответных пошлин против США до 1 августа Еврокомиссия не будет вводить ответные меры в таможенном споре с США 14 июля, как планировалось ранее, а отложит их до начала августа.
Другие страны
13 июля 2025 г. 20:51
ЕС отложил введение ответных пошлин против США до 1 августа

Еврокомиссия не будет вводить ответные меры в таможенном споре с США 14 июля, как планировалось ранее, а отложит их до начала августа.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на председательницу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Свое решение политик объяснила желанием посмотреть, возможно ли достичь соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа, который ранее пригрозил ЕС 30-процентными пошлинами с 1 августа.

Поскольку ранее Вашингтон уже повысил ряд таможенных пошлин, в том числе на европейскую продукцию, ответные меры ЕС должны были вступить в силу в понедельник, 14 июля. Однако, пишет Reuters со ссылкой на источники, правительство Германии и некоторые другие государства в ходе консультаций высказались за отказ от этого шага, чтобы не осложнять переговоры с США.

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