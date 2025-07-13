О нас

В Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви

В Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви Неизвестный устроил стрельбу в баптистской церкви Ричмонд-роуд в Лексингтоне, штат Кентукки.
Другие страны
13 июля 2025 г. 23:57
В Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви

Неизвестный устроил стрельбу в баптистской церкви Ричмонд-роуд в Лексингтоне, штат Кентукки.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN, при инциденте несколько человек получили ранения.

Согласно информации, подозреваемый вступил в перестрелку с полицейским, в результате чего правоохранитель получил ранения. Затем подозреваемый отправился в церковь, где открыл огонь по прихожанам, пострадали несколько человек, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полиция обезвредила злоумышленника на месте.

Раненные в ходе инцидента госпитализированы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də silahlı şəxs kilsədə ibadət edənlərə atəş açıb

Самое читаемое

Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
7 июля 2025 г. 12:01
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
10 июля 2025 г. 17:33
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск слетел с катушек
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"
7 июля 2025 г. 03:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi