В Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви

Неизвестный устроил стрельбу в баптистской церкви Ричмонд-роуд в Лексингтоне, штат Кентукки.

Неизвестный устроил стрельбу в баптистской церкви Ричмонд-роуд в Лексингтоне, штат Кентукки.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN, при инциденте несколько человек получили ранения.

Согласно информации, подозреваемый вступил в перестрелку с полицейским, в результате чего правоохранитель получил ранения. Затем подозреваемый отправился в церковь, где открыл огонь по прихожанам, пострадали несколько человек, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полиция обезвредила злоумышленника на месте.

Раненные в ходе инцидента госпитализированы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.