В Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви

Неизвестный устроил стрельбу в баптистской церкви Ричмонд-роуд в Лексингтоне, штат Кентукки.
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Согласно информации, подозреваемый вступил в перестрелку с полицейским, в результате чего правоохранитель получил ранения. Затем подозреваемый отправился в церковь, где открыл огонь по прихожанам, пострадали несколько человек, а злоумышленник скрылся с места происшествия.
Полиция обезвредила злоумышленника на месте.
Раненные в ходе инцидента госпитализированы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.