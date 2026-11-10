Зеленский: Украина не откажется от Донбасса, но позиция США пока неясна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен отказываться от Донбасса в пользу России, однако не знает, какова будет позиция Соединенных Штатов в данном вопросе.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью DR Nyheder в рамках визита в Данию.

"Нет, я не уйду из Донбасса, потому что знаю, что через какое-то время они (Россия - ред.) пойдут дальше и оккупируют нас. Поэтому для нас это большой риск", - сказал Зеленский.

При этом украинский лидер выразил сожаление тем, что не знает, какой будет дальнейшая позиция Вашингтона и сохранят ли европейские страны единство в данном вопросе.

"Я не знаю, какую позицию займут Соединенные Штаты и на чьей стороне они будут. Не знаю, смогут ли европейцы выступить единым фронтом или окажутся разделенными после весенних выборов во Франции, какие изменения могут произойти в будущем в Германии и других странах. Поэтому, честно говоря, я ничего не могу сказать наверняка", - сказал президент Украины.