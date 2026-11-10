Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Кении боевики убили восемь человек, включая двух сотрудников полиции

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 16:44
    В Кении боевики убили восемь человек, включая двух сотрудников полиции

    По меньшей мере восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции, погибли в результате вооруженного нападения на автомобиль с рабочими в округе Мандера на северо-востоке Кении.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, вооруженные лица открыли огонь по автомобилю, сопровождавшему инженеров и других сотрудников, работавших на строительном объекте на участке дороги.

    Полиция не сообщила о числе пострадавших и не уточнила, удалось ли нападавшим скрыться.

    Инцидент произошел в районе, расположенном недалеко от границы Кении с Сомали, где ранее ответственность за нападения на мирных жителей и сотрудников сил безопасности возлагали на боевиков группировки "Аш-Шабаб". При этом полиция пока не назвала подозреваемых и не установила мотив нападения.

    Вооруженное нападение Аш-Шабаб Кения
    Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblər
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    17:21
    Хегсет назвал попытку своего импичмента политическим спектаклем и саботажем
    Другие страны
    17:19
    В Казахстане расследуют дело о крупном мошенничестве вокруг месторождения золота
    В регионе
    17:00
    Ирак не разрешил самолету со сборной Ирана приземлиться в аэропорту Басры
    Другие страны
    16:58
    Супруги Макрон подали новый иск против американского подкастера Кэндис Оуэнс
    Другие страны
    16:53
    Грузия увеличила импорт огурцов из Азербайджана в 2,5 раза
    Бизнес
    16:47
    Украина, Россия и США завершили сегодняшние переговоры в Абу-Даби - Обновлено-3
    Другие страны
    16:44
    В Кении боевики убили восемь человек, включая двух сотрудников полиции
    Другие страны
    16:29
    "PAŞA Sığorta" обнародовало финансовое положение
    Финансы
    15:55
    Великобритания выделит около £90 млн на борьбу с подводными угрозами
    Другие страны
    Лента новостей