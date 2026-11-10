В Кении боевики убили восемь человек, включая двух сотрудников полиции

По меньшей мере восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции, погибли в результате вооруженного нападения на автомобиль с рабочими в округе Мандера на северо-востоке Кении.

Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, вооруженные лица открыли огонь по автомобилю, сопровождавшему инженеров и других сотрудников, работавших на строительном объекте на участке дороги.

Полиция не сообщила о числе пострадавших и не уточнила, удалось ли нападавшим скрыться.

Инцидент произошел в районе, расположенном недалеко от границы Кении с Сомали, где ранее ответственность за нападения на мирных жителей и сотрудников сил безопасности возлагали на боевиков группировки "Аш-Шабаб". При этом полиция пока не назвала подозреваемых и не установила мотив нападения.