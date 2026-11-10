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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblər

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 17:02
    Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblər

    Keniyanın şimal-şərqindəki Mandera dairəsində avtomobilə silahlı hücum nəticəsində ən azı səkkiz nəfər, o cümlədən iki polis əməkdaşı ölüb.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, silahlı şəxslər yol sahəsindəki tikinti obyektində çalışan mühəndisləri və digər əməkdaşları müşayiət edən avtomobilə atəş açıblar.

    Polis zərərçəkənlərin sayı barədə məlumat verməyib.

    Hadisə Keniyanın Somali ilə sərhədi yaxınlığında baş verib. Bununla belə, polis hələ ki, şübhəlilərin adını açıqlamayıb və hücumun motivini müəyyən etməyib.

    Silahlı insident Keniya
    В Кении боевики убили восемь человек, включая двух сотрудников полиции
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