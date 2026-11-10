Число задержанных после взрыва на заводе в Измире достигло 11
В регионе
- 10 ноября, 2026
- 15:18
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Число задержанных в связи со взрывом на металлургическом заводе HABAŞ в турецкой провинции Измир достигло 11.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил заместитель министра юстиции Турции Джан Тунджай.
Отметим, что накануне по итогам первоначального расследования были задержаны шесть человек.
Взрыв произошел на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага провинции Измир. В результате погибли 17 человек.
İzmirdə zavodda baş verən partlayışla bağlı 11 nəfər saxlanılıb
11 people detained in connection with plant explosion in Izmir
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