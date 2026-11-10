İzmirdə zavodda baş verən partlayışla bağlı 11 nəfər saxlanılıb
Region
- 10 noyabr, 2026
- 15:13
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Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Zavodunda baş verən partlayışla bağlı saxlanılan şəxslərin sayı 11-ə çatıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə ədliyyə nazirinin müavini Can Tuncay deyib.
Onun sözlərinə görə, hadisə ilə bağlı 11 şübhəli haqqında həbs qərarı verilib.
Qeyd edək ki, 17 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışla bağlı ötən gün aparılan ilkin araşdırmalar nəticəsində təqsiri olduğu müəyyən edilən 6 şübhəli saxlanılmışdı.
Число задержанных после взрыва на заводе в Измире достигло 11
11 people detained in connection with plant explosion in Izmir
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