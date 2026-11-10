"PAŞA Sığorta" обнародовало финансовое положение

ОАО "PAŞA Sığorta" завершило январь-сентябрь текущего года с чистой прибылью в размере 21,883 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 10,65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 9 месяцев доходы "PAŞA Sığorta" составили 294,741 млн манатов (на 16,9% больше по сравнению с годом ранее), расходы - 267,387 млн манатов (на 20,2% больше), а выплаты по налогу на прибыль - 5,471 млн манатов (на 4,8% больше).

На 1 октября текущего года активы "PAŞA Sığorta" составили 539,947 млн манатов, что на 36,1% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании выросли на 48,7%, достигнув 433,911 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 1,1%, составив 106,037 млн манатов.