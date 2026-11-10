İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 10 noyabr, 2026
    • 16:00
    PAŞA Sığorta maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "PAŞA Sığorta" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 21,883 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,65 % azdır.

    9 ayda "PAŞA Sığorta"nın gəlirləri 294,741 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 16,9 % çox), xərcləri 267,387 milyon manat (20,2 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 5,471 milyon manat (4,8 % çox) təşkil edib.

    Bu il oktyabrın 1-nə "PAŞA Sığorta"nın aktivləri 539,947 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 36,1 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 48,7 % artaraq 433,911 milyon manata, balans kapitalı isə 1,1 % artaraq 106,037 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Sığorta" şirkəti 2006-cı ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 50 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100% daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə məxsusdur.

    Paşa Sığorta ASC Maliyyə hesabatı
    "PAŞA Sığorta" обнародовало финансовое положение
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:33
    İraq İran yığmasının olduğu təyyarənin Bəsrə aeroportuna enməsinə icazə verməyib
    Digər ölkələr
    17:29
    Makron cütlüyü amerikalı podkastçı Kendis Ouensə qarşı yeni iddia qaldırıb
    Digər ölkələr
    17:17
    Gürcüstanın Azərbaycandan soğan idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıb
    Biznes
    17:14
    Vensan Kompani "Bavariya"nın düşərgəsinə qayıdıb
    Futbol
    17:02
    Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblər
    Digər ölkələr
    16:53
    Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başa çatıb - Yenilənib-3
    Digər ölkələr
    16:45
    "PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:22
    Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıb
    Biznes
    16:14
    Fransanın "Lion" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti