Украина, Россия и США завершили сегодняшние переговоры в Абу-Даби - Обновлено-3
- 10 ноября, 2026
- 16:47
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Трехсторонние переговоры представителей Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби завершились на сегодня и продолжатся завтра, 11 ноября.
Как передает Report со ссылкой на РБК- Украина, об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Трехсторонние переговоры Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби возобновились после перерыва.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось, что переговоры были приостановлены на перерыв после полутора часов работы.
Трехсторонние переговоры Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби приостановлены на перерыв.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил источник в переговорной группе.
По его информации, переговорный процесс был прерван спустя полтора часа работы.
Информация о том, когда переговоры возобновятся, пока не поступала.
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.
Отметим, украинскую делегацию на встрече возглавляет глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.
Переговоры, как ожидается, завершатся 11 ноября.