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    Украина, Россия и США завершили сегодняшние переговоры в Абу-Даби - Обновлено-3

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 16:47
    Украина, Россия и США завершили сегодняшние переговоры в Абу-Даби - Обновлено-3

    Трехсторонние переговоры представителей Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби завершились на сегодня и продолжатся завтра, 11 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на РБК- Украина, об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

    Трехсторонние переговоры Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби возобновились после перерыва.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ранее сообщалось, что переговоры были приостановлены на перерыв после полутора часов работы.

    Трехсторонние переговоры Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби приостановлены на перерыв.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил источник в переговорной группе.

    По его информации, переговорный процесс был прерван спустя полтора часа работы.

    Информация о том, когда переговоры возобновятся, пока не поступала.

    В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.

    Отметим, украинскую делегацию на встрече возглавляет глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Переговоры, как ожидается, завершатся 11 ноября.

    Российско-украинский конфликт Кирилл Буданов Владимир Мединский
    Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başa çatıb - Yenilənib-3
    Ukraine, Russia, US conclude today's talks in Abu Dhabi - Update
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