Украина, Россия и США завершили сегодняшние переговоры в Абу-Даби - Обновлено-3

Трехсторонние переговоры представителей Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби завершились на сегодня и продолжатся завтра, 11 ноября.

Как передает Report со ссылкой на РБК- Украина, об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

14:53

Трехсторонние переговоры Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби возобновились после перерыва.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что переговоры были приостановлены на перерыв после полутора часов работы.

14:23

Трехсторонние переговоры Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби приостановлены на перерыв.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил источник в переговорной группе.

По его информации, переговорный процесс был прерван спустя полтора часа работы.

Информация о том, когда переговоры возобновятся, пока не поступала.

12:16

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.

Отметим, украинскую делегацию на встрече возглавляет глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.

Переговоры, как ожидается, завершатся 11 ноября.