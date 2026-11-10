Великобритания выделит около £90 млн на борьбу с подводными угрозами

Великобритания направит 90 млн фунтов стерлингов на беспилотники, датчики и системы искусственного интеллекта, чтобы помочь Королевскому военно-морскому флоту противостоять угрозам в Северной Атлантике и защитить критически важную инфраструктуру.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявило британское правительство.

Согласно информации, новая сеть автономных систем, оснащенных передовыми датчиками, позволит создать единую систему наблюдения для более эффективного обнаружения и мониторинга активности подводных лодок.

В апреле Великобритания сообщила о развертывании военных кораблей для сдерживания российских подводных лодок, которые более месяца находились в британских водах и вблизи них. Россия отвергла эти обвинения.

В последние годы союзники по НАТО усилили наблюдение за подводными кабелями и трубопроводами, которые имеют критическое значение для мировой инфраструктуры. Подводные кабели обеспечивают передачу большей части мирового интернет-трафика и поддерживают проведение финансовых операций.