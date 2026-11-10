КСИР заявил о взрывах и пожарах на бортах двух танкеров в Ормузском проливе
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 15:47
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о взрывах и пожарах на бортах двух танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив по маршруту, не одобренному Тегераном.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщили в КСИР.
"Два танкера, которые следовали через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, были остановлены. После мощных взрывов на их борту вспыхнул пожар", - говорится в заявлении.
По утверждению иранских военных, суда двигались с отключенными навигационными системами. Одно из них, супертанкер, подорвалось на мине. Второе пыталось пересечь пролив под защитой американских истребителей. Инцидент произошел у южного побережья пролива.
Последние новости
17:21
Хегсет назвал попытку своего импичмента политическим спектаклем и саботажемДругие страны
17:19
В Казахстане расследуют дело о крупном мошенничестве вокруг месторождения золотаВ регионе
17:00
Ирак не разрешил самолету со сборной Ирана приземлиться в аэропорту БасрыДругие страны
16:58
Супруги Макрон подали новый иск против американского подкастера Кэндис ОуэнсДругие страны
16:53
Грузия увеличила импорт огурцов из Азербайджана в 2,5 разаБизнес
16:47
Украина, Россия и США завершили сегодняшние переговоры в Абу-Даби - Обновлено-3Другие страны
16:44
В Кении боевики убили восемь человек, включая двух сотрудников полицииДругие страны
16:29
"PAŞA Sığorta" обнародовало финансовое положениеФинансы
15:55
Великобритания выделит около £90 млн на борьбу с подводными угрозамиДругие страны