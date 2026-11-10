КСИР заявил о взрывах и пожарах на бортах двух танкеров в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о взрывах и пожарах на бортах двух танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив по маршруту, не одобренному Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщили в КСИР.

"Два танкера, которые следовали через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, были остановлены. После мощных взрывов на их борту вспыхнул пожар", - говорится в заявлении.

По утверждению иранских военных, суда двигались с отключенными навигационными системами. Одно из них, супертанкер, подорвалось на мине. Второе пыталось пересечь пролив под защитой американских истребителей. Инцидент произошел у южного побережья пролива.