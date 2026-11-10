Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    КСИР заявил о взрывах и пожарах на бортах двух танкеров в Ормузском проливе

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 15:47
    КСИР заявил о взрывах и пожарах на бортах двух танкеров в Ормузском проливе

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о взрывах и пожарах на бортах двух танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив по маршруту, не одобренному Тегераном.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщили в КСИР.

    "Два танкера, которые следовали через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, были остановлены. После мощных взрывов на их борту вспыхнул пожар", - говорится в заявлении.

    По утверждению иранских военных, суда двигались с отключенными навигационными системами. Одно из них, супертанкер, подорвалось на мине. Второе пыталось пересечь пролив под защитой американских истребителей. Инцидент произошел у южного побережья пролива.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эскалация на Ближнем Востоке Удары США по Ирану
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tankerdə partlayış və yanğınlar baş verib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    17:21
    Хегсет назвал попытку своего импичмента политическим спектаклем и саботажем
    Другие страны
    17:19
    В Казахстане расследуют дело о крупном мошенничестве вокруг месторождения золота
    В регионе
    17:00
    Ирак не разрешил самолету со сборной Ирана приземлиться в аэропорту Басры
    Другие страны
    16:58
    Супруги Макрон подали новый иск против американского подкастера Кэндис Оуэнс
    Другие страны
    16:53
    Грузия увеличила импорт огурцов из Азербайджана в 2,5 раза
    Бизнес
    16:47
    Украина, Россия и США завершили сегодняшние переговоры в Абу-Даби - Обновлено-3
    Другие страны
    16:44
    В Кении боевики убили восемь человек, включая двух сотрудников полиции
    Другие страны
    16:29
    "PAŞA Sığorta" обнародовало финансовое положение
    Финансы
    15:55
    Великобритания выделит около £90 млн на борьбу с подводными угрозами
    Другие страны
    Лента новостей