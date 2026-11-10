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    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tankerdə partlayış və yanğınlar baş verib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 15:57
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tankerdə partlayış və yanğınlar baş verib

    İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri Tehran tərəfindən təsdiqlənməyən marşrutla Hörmüz boğazından keçməyə cəhd edən iki tankerin göyərtəsində partlayışlar və yanğınlar baş verdiyini bəyan edib.

    "Report"un "Tasnim"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə SEPAH məlumat yayıb.

    "Hörmüz boğazından icazəsiz marşrutla hərəkət edən iki tanker dayandırılıb. Güclü partlayışlardan sonra onların göyərtəsində yanğın baş verib", - bəyanatda bildirilib.

    İran hərbçilərinin iddiasına görə, gəmilər naviqasiya sistemləri söndürülmüş halda hərəkət edib. Onlardan biri minaya düşərək partlayıb. İkincisi isə ABŞ qırıcılarının mühafizəsi altında boğazı keçməyə cəhd edib. İnsident boğazın cənub sahilində baş verib.

    İnsident Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    КСИР заявил о взрывах и пожарах на бортах двух танкеров в Ормузском проливе
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