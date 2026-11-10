В Ираке 61 школьница госпитализирована с признаками удушья
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 15:35
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В иракской провинции Майсан 61 ученица школы для девочек "Аль-Захраа" госпитализирована с признаками удушья.
Как передает Report, об этом сообщает иракское агентство INA со сслыкой на Департамент здравоохранения провинции.
"В школе для девочек "Аль-Захраа" зарегистрирован 61 случай удушья среди учениц. Причины произошедшего пока не установлены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Неделю назад в этой же школе был зафиксирован аналогичный инцидент. Тогда с признаками удушья за медицинской помощью обратились 84 ученицы.
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