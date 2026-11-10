В Ираке 61 школьница госпитализирована с признаками удушья

В иракской провинции Майсан 61 ученица школы для девочек "Аль-Захраа" госпитализирована с признаками удушья.

Как передает Report, об этом сообщает иракское агентство INA со сслыкой на Департамент здравоохранения провинции.

"В школе для девочек "Аль-Захраа" зарегистрирован 61 случай удушья среди учениц. Причины произошедшего пока не установлены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Неделю назад в этой же школе был зафиксирован аналогичный инцидент. Тогда с признаками удушья за медицинской помощью обратились 84 ученицы.