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    В Ираке 61 школьница госпитализирована с признаками удушья

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 15:35
    В Ираке 61 школьница госпитализирована с признаками удушья

    В иракской провинции Майсан 61 ученица школы для девочек "Аль-Захраа" госпитализирована с признаками удушья.

    Как передает Report, об этом сообщает иракское агентство INA со сслыкой на Департамент здравоохранения провинции.

    "В школе для девочек "Аль-Захраа" зарегистрирован 61 случай удушья среди учениц. Причины произошедшего пока не установлены", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Неделю назад в этой же школе был зафиксирован аналогичный инцидент. Тогда с признаками удушья за медицинской помощью обратились 84 ученицы.

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