İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İraqda 61 məktəbli xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 15:47
    İraqda 61 məktəbli xəstəxanaya yerləşdirilib

    İraqın Maysan əyalətində "Əl-Zəhraa" qızlar məktəbinin 61 şagirdi boğulma əlamətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İraqın INA agentliyi əyalətin Səhiyyə Departamentinə istinadən məlumat yayıb.

    "Əl-Zəhraa" qızlar məktəbində şagirdlər arasında 61 boğulma halı qeydə alınıb. Hadisənin səbəbləri hələ müəyyən edilməyib", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, bütün zərərçəkənlər tibbi yardım göstərilməsi üçün xəstəxanaya çatdırılıblar.

    Bir həftə əvvəl eyni məktəbdə oxşar hadisə qeydə alınmışdı. O zaman boğulma əlamətləri ilə 84 şagird tibbi yardım üçün müraciət etmişdi.

    Boğulma İraq
    В Ираке 61 школьница госпитализирована с признаками удушья
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:17
    Gürcüstanın Azərbaycandan soğan idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıb
    Biznes
    17:14
    Vensan Kompani "Bavariya"nın düşərgəsinə qayıdıb
    Futbol
    17:02
    Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblər
    Digər ölkələr
    16:53
    Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başa çatıb - Yenilənib-3
    Digər ölkələr
    16:45
    "PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:22
    Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıb
    Biznes
    16:14
    Fransanın "Lion" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb
    Futbol
    16:00
    "PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    15:57
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tankerdə partlayış və yanğınlar baş verib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti