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    Азербайджан, Грузия, Болгария и Турция подписали соглашение о "чистой энергии"

    Энергетика
    • 10 ноября, 2026
    • 15:38
    Азербайджан, Грузия, Болгария и Турция подписали соглашение о чистой энергии

    В Анталье в рамках COP31 подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии между правительствами Азербайджанаской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики".

    Как сообщает турецкое бюро Report, документ подписали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и министр энергетики Болгарии Ива Петрова.

    Соглашение направлено на развитие коридора зеленой энергии "Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария", укрепление региональных энергетических связей и диверсификацию маршрутов передачи. Документ предусматривает сотрудничество в области передачи и поставок чистой электроэнергии, определение необходимых условий для безопасной и бесперебойной передачи, а также совершенствование волоконно-оптической связи в рамках проекта.

    Данная инициатива будет способствовать экспорту электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии Азербайджана, на рынки Турции и Европы, укреплению энергетической безопасности стран-партнеров и превращению нашей страны в межрегиональный узел электроэнергии.

    Пярвиз Шахбазов Алпарслан Байрактар Ива Петрова Мариам Квиривишвили СОР31 Энергокоридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
    Azərbaycan, Gürcüstan, Bolqarıstan və Türkiyə "təmiz enerji" sazişi imzalayıblar
    Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Türkiye ink deal on clean energy
    MiniBoss
    MiniBoss

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