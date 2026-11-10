Азербайджан, Грузия, Болгария и Турция подписали соглашение о "чистой энергии"

В Анталье в рамках COP31 подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии между правительствами Азербайджанаской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики".

Как сообщает турецкое бюро Report, документ подписали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и министр энергетики Болгарии Ива Петрова.

Соглашение направлено на развитие коридора зеленой энергии "Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария", укрепление региональных энергетических связей и диверсификацию маршрутов передачи. Документ предусматривает сотрудничество в области передачи и поставок чистой электроэнергии, определение необходимых условий для безопасной и бесперебойной передачи, а также совершенствование волоконно-оптической связи в рамках проекта.

Данная инициатива будет способствовать экспорту электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии Азербайджана, на рынки Турции и Европы, укреплению энергетической безопасности стран-партнеров и превращению нашей страны в межрегиональный узел электроэнергии.