Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные готовят новые дальнобойные удары по России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные готовят новые дальнобойные удары по России.

Как передает Report , соответствующая видеозапись вечернего обращения украинского лидера по итогам совещания с военным руководством размещена в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, подразделения ВСУ будут "делать все для переноса войны на российскую территорию".

"Готовим новые наши дальнобойные удары", — заявил он.

Зеленский также отметил, что Киев видит "намерения и попытки развития наступательных действий" со стороны российской армии, однако каждая такая попытка "захлебывается благодаря стойкости украинских военных".

Президент Украины добавил, что российская армия "значительно отстала" от ожиданий ее командования продвижения на это лето.

На совещании с участием Зеленского присутствовали министр обороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник украиснкого Генштаба Андрей Гнатов.