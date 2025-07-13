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ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких полевых командиров радикалов в Газе

ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких полевых командиров радикалов в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нескольких полевых командиров радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа.
Другие страны
13 июля 2025 г. 21:49
ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких полевых командиров радикалов в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нескольких полевых командиров радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

"За последние две недели армия Израиля уничтожила ряд командиров в различных подразделениях военного крыла ХАМАС и террористической организации "Исламский джихад". Эти подразделения работали над восстановлением военного потенциала террористических организаций", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что ликвидированные радикалы пытались воссоздать штаб по производству оружия и подразделение военной разведки ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzzada bir neçə radikal səhra komandirinin öldürüldüyünü bildirib

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