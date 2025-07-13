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Миллионам американцев рекомендовали оставаться дома из-за пожаров в Канаде

Миллионам американцев рекомендовали оставаться дома из-за пожаров в Канаде Миллионам жителей Среднего Запада США рекомендовали оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье опасности из-за распространившегося токсичного дыма от лесных пожаров из Канады.
Другие страны
13 июля 2025 г. 20:22
Миллионам американцев рекомендовали оставаться дома из-за пожаров в Канаде

Миллионам жителей Среднего Запада США рекомендовали оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье опасности из-за распространившегося токсичного дыма от лесных пожаров из Канады.

Как передает Report, об этом пишет газета Newsweek.

"Миллионам американцев, проживающих в штатах Среднего Запада, рекомендовано не выходить на улицу, чтобы не вдыхать дым от лесных пожаров, который добрался до региона из Канады", - говорится в статье.

Отмечается, что лесные пожары в Канаде создали облако токсичного дыма, которое пересекло границу и проникло в США, где оно влияет на качество воздуха. Примерно 22 миллиона человек в Миннесоте, Висконсине и Мичигане в настоящее время находятся в зоне общенациональных предупреждений о качестве воздуха, которые будут действовать до понедельника.

Ранее чрезвычайное положение в канадской провинции Манитоба было объявлено во второй раз в этом году из-за лесных пожаров.

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