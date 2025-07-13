Во Франции заключенного вынесли из тюрьмы в сумке

Двадцатилетний заключенный сумел бежать из тюрьмы в Корба на юго-востоке Франции, спрятавшись в сумку с вещами своего сокамерника, который вышел на свободу по окончании срока.

Двадцатилетний заключенный сумел бежать из тюрьмы в Корба на юго-востоке Франции, спрятавшись в сумку с вещами своего сокамерника, который вышел на свободу по окончании срока.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал BFMTV.

Отмечается, побег был обнаружен руководством тюрьмы только на следующий день.

Молодой человек отбывал срок за несколько преступлений, включая торговлю людьми и кражу, а также находился под следствием по делу о связях с организованной преступностью. В одной с ним камере находились еще двое заключенных, один из которых как раз освобождался 11 июля.

Пенитенциарное учреждение начало внутреннее расследование инцидента. Как заявил BFMTV его начальник Себастьен Ковэль, "это крайне редкий случай", который "свидетельствует о целом ряде серьезных нарушений".

Предполагается, что администрация тюрьмы не заметила побега заключенного из-за ее переполненности. Представитель администрации учреждения сообщил BFMTV, что оно заполнено на 170%.

Кроме того, ведется расследование о побеге, которое поручено Межведомственному управлению национальной полиции департамента Рона (DIPN).