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В Екатеринбурге десятки человек отравились хлором в термальном комплексе

В Екатеринбурге десятки человек отравились хлором в термальном комплексе В термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором.
В регионе
13 июля 2025 г. 23:10
В Екатеринбурге десятки человек отравились хлором в термальном комплексе

В термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в региональный токсикологический центр были доставлены 19 пациентов. 14 человек госпитализировали, 13 из них находятся в состоянии легкой степени тяжести, один — средней тяжести. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении.

По словам представителя центра отдыха, из-за ошибки одного из сотрудников технической службы по всему комплексу распространился крайне неприятный запах хлора. Сотрудники спасательной службы получили отравление и лежат под капельницами. Сначала комплекс был закрыт, но после обеда его вновь открыли для посетителей.

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