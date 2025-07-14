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Премьер Украины может стать новым министром обороны

Премьер Украины может стать новым министром обороны Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль может стать министром обороны страны.
Другие страны
14 июля 2025 г. 00:46
Премьер Украины может стать новым министром обороны

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль может стать министром обороны страны.

Как передает Report, об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По данным издания, место Шмыгаля займет вице-премьер Юлия Свириденко, а действующий глава минобороны Украины Рустем Умеров может быть назначен послом Киева в США. В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение о перестановках в правительстве.

Кроме того, ожидается объединение некоторых министерств и перераспределение полномочий внутри кабмина. Так, несколько действующих министров могут утратить свои должности, однако конкретные фамилии пока не определены.

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