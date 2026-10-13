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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Лаоса один на один

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 11:00
    Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Лаоса один на один

    13 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом в формате "один на один".

    Об этом сообщает корреспондент Report.

    Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Лаоса один на один
    Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Лаоса один на один

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения Лаос
    Фото
    İlham Əliyevin Laos Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub
    Фото
    President Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with President of Laos
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