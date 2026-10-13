İlham Əliyevin Laos Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2026
- 10:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 13-də Laos Prezidenti Thonqlun Sisulitlə təkbətək görüşü olub.
Bu barədə "Report"un əməkdaşı xəbər verib.
Foto
Foto
Son xəbərlər
02:24
Albaniyada etirazçılar İqtisadiyyat Nazirliyinin binasına giriblərDigər ölkələr
01:51
Britaniya hərbi peyklərin idarə olunmasında ABŞ-dən asılılıqdan ehtiyat edirDigər ölkələr
01:17
Foto
UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutubFutbol
01:14
Foto
UEFA Avropa Liqasında II turun oyunları keçirilibFutbol
00:38
Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcəkMaliyyə
00:30
Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilibMaliyyə
00:25
Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcəkMaliyyə
00:18
Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcəkMaliyyə
00:04
Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilibMaliyyə