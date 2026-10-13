Премьер Болгарии вызовет посла РФ из-за удара БПЛА по судам в Черном море с азербайджанцами на борту

Премьер-министр Болгарии Румен Радев вызовет посла России на встречу после атаки БПЛА на два судна у берегов Болгарии в Черном море, на борту одного из которых были граждане Азербайджана и Украины.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, одно из атакованных судов - Chelsea 3, ходившее под флагом Мальты и принадлежавшее Украине, - получило повреждения в результате удара трех беспилотников. Все 15 членов экипажа, в том числе семь граждан Украины и восемь граждан Азербайджана, были доставлены в порт Варны. Пятерым из них оказывается медицинская помощь.

"Наши постоянные представители при НАТО и ЕС проинформированы. Болгария продолжает добиваться поддержки расследования этих нападений с целью установить страну происхождения беспилотников. Мы также запрашиваем помощь в усилении наблюдения за воздушным и морским пространством и повышении возможностей реагирования",- отметил он.

Радев отметил, что на данный момент у Болгарии нет четких и неопровержимых доказательств, позволяющих установить ответственность за нападение. При этом, по его словам, логика произошедшего указывает на то, что его результаты выгодны России.

"На внеочередном заседании Совета безопасности при Совете министров мы также получили информацию о другом корабле, по которому был нанесен удар в 17 морских милях к востоку от Крапеца. Он затонул, удалось спасти одного члена экипажа",- написал Радев.