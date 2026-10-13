В Стамбуле состоялся традиционный "Турнир Победы" по гольфу

В Стамбуле состоялся 4-й "Турнир Победы 2026" - традиционное соревнование по гольфу, организованное совместно Азербайджаном и Турцией.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гольфа Азербайджана, турнир прошел в в Kemer Country Golf Club.

Соревнование имеет важное значение для укрепления дружеских связей и сотрудничества между Федерациями гольфа Азербайджана и Турции, популяризации этой спортивной дисциплины в обеих братских странах, а также для обмена опытом между спортсменами.

"Турнир Победы" ежегодно поочередно принимают Азербайджан и Турция. В этот раз настал черед Турции. В соревновании приняли участие гольфисты двух стран. Турнир прошел в атмосфере дружбы и здоровой конкуренции.

Соревнование посетили президент Федерации гольфа Азербайджана Рауф Халилов и глава Турецкой федерации Йылдырым Демирорен.

Рауф Халилов подчеркнул важную роль турнира в еще большем укреплении существующих дружественных отношений между двумя странами. Он выразил благодарность президенту Йылдырыму Демирорену, а также сотрудникам и членам местной Федерации за оказанное гостеприимство.

В своем выступлении Рауф Халилов отметил, что гольф - это не просто вид спорта, но и важное средство укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. Он подчеркнул значимость этого турнира, ставшего традиционным для Азербайджана и Турции, и отметил важность дальнейшего развития спортивного сотрудничества между двумя странами.

"Турнир Победы 2026", ставший очередным проявлением принципа "Одна нация - два государства" в сфере спорта, превратился в символ братских отношений, взаимного уважения и прочного спортивного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Федерация гольфа Азербайджана поддерживает расширение сотрудничества между двумя странами в области гольфа, а также проведение этого традиционного турнира в будущем.