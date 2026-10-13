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    В Стамбуле состоялся традиционный "Турнир Победы" по гольфу

    Индивидуальные
    • 13 октября, 2026
    • 11:00
    В Стамбуле состоялся традиционный Турнир Победы по гольфу

    В Стамбуле состоялся 4-й "Турнир Победы 2026" - традиционное соревнование по гольфу, организованное совместно Азербайджаном и Турцией.

    Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гольфа Азербайджана, турнир прошел в в Kemer Country Golf Club.

    Соревнование имеет важное значение для укрепления дружеских связей и сотрудничества между Федерациями гольфа Азербайджана и Турции, популяризации этой спортивной дисциплины в обеих братских странах, а также для обмена опытом между спортсменами.

    "Турнир Победы" ежегодно поочередно принимают Азербайджан и Турция. В этот раз настал черед Турции. В соревновании приняли участие гольфисты двух стран. Турнир прошел в атмосфере дружбы и здоровой конкуренции.

    Соревнование посетили президент Федерации гольфа Азербайджана Рауф Халилов и глава Турецкой федерации Йылдырым Демирорен.

    Рауф Халилов подчеркнул важную роль турнира в еще большем укреплении существующих дружественных отношений между двумя странами. Он выразил благодарность президенту Йылдырыму Демирорену, а также сотрудникам и членам местной Федерации за оказанное гостеприимство.

    В своем выступлении Рауф Халилов отметил, что гольф - это не просто вид спорта, но и важное средство укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. Он подчеркнул значимость этого турнира, ставшего традиционным для Азербайджана и Турции, и отметил важность дальнейшего развития спортивного сотрудничества между двумя странами.

    "Турнир Победы 2026", ставший очередным проявлением принципа "Одна нация - два государства" в сфере спорта, превратился в символ братских отношений, взаимного уважения и прочного спортивного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

    Федерация гольфа Азербайджана поддерживает расширение сотрудничества между двумя странами в области гольфа, а также проведение этого традиционного турнира в будущем.

    В Стамбуле состоялся традиционный Турнир Победы по гольфу
    В Стамбуле состоялся традиционный Турнир Победы по гольфу
    В Стамбуле состоялся традиционный Турнир Победы по гольфу
    В Стамбуле состоялся традиционный Турнир Победы по гольфу
    В Стамбуле состоялся традиционный Турнир Победы по гольфу
    В Стамбуле состоялся традиционный Турнир Победы по гольфу

    Азербайджан Турция
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    İstanbulda qolf üzrə ənənəvi "Zəfər Turniri 2026" keçirilib
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