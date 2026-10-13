İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    İstanbulda qolf üzrə ənənəvi "Zəfər Turniri 2026" keçirilib

    Fərdi
    • 13 oktyabr, 2026
    • 10:47
    İstanbulda qolf üzrə ənənəvi Zəfər Turniri 2026 keçirilib

    İstanbulda Azərbaycan və Türkiyənin birgə təşkil etdiyi ənənəvi qolf yarışı – sayca 4-cü "Zəfər Turniri 2026" keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qolf Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    "Kemer Country Golf Club"da baş tutan yarış Azərbaycan və Türkiyə Qolf Federasiyaları arasında dostluq əlaqələrinin və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, hər iki qardaş ölkədə qolf idmanının inkişafı, eləcə də idmançılar arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Hər il növbə ilə Azərbaycan və Türkiyədə təşkil olunan yarışa bu dəfə Türkiyə ev sahibliyi edib. Turnirdə hər iki ölkənin qolfçuları mübarizə aparıblar.

    Yarışı Azərbaycan Qolf Federasiyasının prezidenti Rauf Xəlilov və Türkiyə Qolf Federasiyasının rəhbəri Yıldırım Dəmirörən də izləyiblər.

    R.Xəlilov turnirin iki ölkə arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadığını bildirib. O, Türkiyə Qolf Federasiyasının prezidenti Yıldırım Dəmirörənə, yerli federasiyanın əməkdaşlarına və üzvlərinə göstərdikləri qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edib.

    Federasiya rəhbəri qolfun yalnız idman növü deyil, həm də xalqlar arasında dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndirilməsi üçün mühüm vasitə olduğunu diqqətə çatdırıb. O, Azərbaycan və Türkiyə üçün artıq ənənəyə çevrilmiş bu turnirin əhəmiyyətini vurğulayıb və iki ölkə arasında idman əməkdaşlığının gələcəkdə də inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib.

    İdman sahəsində "Bir millət, iki dövlət" prinsipinin növbəti təzahürü olan "Zəfər Turniri 2026" Azərbaycan və Türkiyə arasında qardaşlıq münasibətlərinin, qarşılıqlı hörmətin və möhkəm idman əməkdaşlığının rəmzinə çevrilib. Azərbaycan Qolf Federasiyası iki ölkə arasında qolf sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini, eləcə də bu ənənəvi turnirin gələcəkdə də keçirilməsini dəstəkləyir.

    İstanbulda qolf üzrə ənənəvi Zəfər Turniri 2026 keçirilib
    İstanbulda qolf üzrə ənənəvi Zəfər Turniri 2026 keçirilib
    İstanbulda qolf üzrə ənənəvi Zəfər Turniri 2026 keçirilib
    İstanbulda qolf üzrə ənənəvi Zəfər Turniri 2026 keçirilib
    İstanbulda qolf üzrə ənənəvi Zəfər Turniri 2026 keçirilib
    İstanbulda qolf üzrə ənənəvi Zəfər Turniri 2026 keçirilib
    Rauf Xəlilov Yıldırım Dəmirörən Azərbaycan Qolf Federasiyası
    Foto
    В Стамбуле состоялся традиционный "Турнир Победы" по гольфу
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:17
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    23:43
    2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti