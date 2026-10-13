ЦБА представит законопроект о расширении возможностей финтех-компаний

Центральный банк Азербайджана планирует представить общественности законопроект о внесении изменений в закон "О платежных услугах и платежных системах".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления ЦБА Вюсал Халилов на мероприятии, организованном Финтех-альянсом тюркских государств (TÜRKFIN) в Баку.

По его словам, обновленный закон позволит расширить сферу деятельности финтех-компаний и увеличить разнообразие предоставляемых ими услуг.