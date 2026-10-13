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    ЦБА представит законопроект о расширении возможностей финтех-компаний

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 10:53
    ЦБА представит законопроект о расширении возможностей финтех-компаний

    Центральный банк Азербайджана планирует представить общественности законопроект о внесении изменений в закон "О платежных услугах и платежных системах".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления ЦБА Вюсал Халилов на мероприятии, организованном Финтех-альянсом тюркских государств (TÜRKFIN) в Баку.

    По его словам, обновленный закон позволит расширить сферу деятельности финтех-компаний и увеличить разнообразие предоставляемых ими услуг.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanun dəyişdiriləcək
    Azerbaijan's Central Bank to present bill to expand capabilities of fintech companies
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