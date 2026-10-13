ЦБА представит законопроект о расширении возможностей финтех-компаний
Финансы
- 13 октября, 2026
- 10:53
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Центральный банк Азербайджана планирует представить общественности законопроект о внесении изменений в закон "О платежных услугах и платежных системах".
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления ЦБА Вюсал Халилов на мероприятии, организованном Финтех-альянсом тюркских государств (TÜRKFIN) в Баку.
По его словам, обновленный закон позволит расширить сферу деятельности финтех-компаний и увеличить разнообразие предоставляемых ими услуг.
"Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanun dəyişdiriləcək
Azerbaijan's Central Bank to present bill to expand capabilities of fintech companies
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