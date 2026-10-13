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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке 13 вопросов

    Милли Меджлис
    • 13 октября, 2026
    • 11:09
    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке 13 вопросов

    Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание осенней сессии.

    Как сообщает Report, в повестку включено 13 вопросов.

    В числе вынесенных на обсуждение проектов утверждение "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения о Климатической неделе-4 и 30-м заседании Адаптационного комитета", а также ратификация двух соглашений и одного договора между Азербайджаном и Кыргызстаном.

    Заседание ведет спикер Сахиба Гафарова.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Заседание Милли Меджлиса Азербайджано-кыргызские отношения
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, 13 məsələ müzakirə olunacaq
    Azerbaijani parliament begins its plenary meeting with 13 items on agenda
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