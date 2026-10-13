Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке 13 вопросов

Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание осенней сессии.

Как сообщает Report, в повестку включено 13 вопросов.

В числе вынесенных на обсуждение проектов утверждение "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения о Климатической неделе-4 и 30-м заседании Адаптационного комитета", а также ратификация двух соглашений и одного договора между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Заседание ведет спикер Сахиба Гафарова.