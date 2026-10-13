Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке 13 вопросов
Милли Меджлис
- 13 октября, 2026
- 11:09
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание осенней сессии.
Как сообщает Report, в повестку включено 13 вопросов.
В числе вынесенных на обсуждение проектов утверждение "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения о Климатической неделе-4 и 30-м заседании Адаптационного комитета", а также ратификация двух соглашений и одного договора между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Заседание ведет спикер Сахиба Гафарова.
Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, 13 məsələ müzakirə olunacaq
Azerbaijani parliament begins its plenary meeting with 13 items on agenda
Последние новости
01:44
Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутникамиДругие страны
01:19
Фото
В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапаФутбол
01:16
Фото
В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапаФутбол
00:40
Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатовФинансы
00:36
В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатовФинансы
00:33
В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человекВ регионе
00:31
Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 годуФинансы
00:22
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатовФинансы
00:07
Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатовФинансы