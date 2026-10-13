Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, 13 məsələ müzakirə olunacaq
Milli Məclis
- 13 oktyabr, 2026
- 11:02
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Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, gündəliyə "Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının, Kioto Protokolunun və Paris Sazişinin katibliyi arasında İqlim Həftəsi-4 və Adaptasiya Komitəsinin 30-cu iclası barədə Anlaşma Memorandumu"nun təsdiqi və Azərbaycanla Qırğızıstan arasında iki saziş və bir müqaviləni ratifikasiyası daxil olmaqla ümumilikdə 13 məsələ daxildir.
İclasa spiker Sahibə Qafarova sədrlik edir.
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке 13 вопросов
Azerbaijani parliament begins its plenary meeting with 13 items on agenda
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