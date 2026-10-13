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    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, 13 məsələ müzakirə olunacaq

    Milli Məclis
    • 13 oktyabr, 2026
    • 11:02
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, 13 məsələ müzakirə olunacaq

    Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, gündəliyə "Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının, Kioto Protokolunun və Paris Sazişinin katibliyi arasında İqlim Həftəsi-4 və Adaptasiya Komitəsinin 30-cu iclası barədə Anlaşma Memorandumu"nun təsdiqi və Azərbaycanla Qırğızıstan arasında iki saziş və bir müqaviləni ratifikasiyası daxil olmaqla ümumilikdə 13 məsələ daxildir.

    İclasa spiker Sahibə Qafarova sədrlik edir.

    Sahibə Qafarova Milli Məclis
    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке 13 вопросов
    Azerbaijani parliament begins its plenary meeting with 13 items on agenda
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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