В Азербайджане расширят охват Системы мгновенных платежей
Финансы
- 13 октября, 2026
- 11:02
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В Азербайджане предусматривается расширение охвата Системы мгновенных платежей.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Правления Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов на мероприятии в рамках "Программы торговой делегации финтех-сектора Баку" при организации Финтех-альянса тюркских государств (TÜRKFIN).
"Ведутся работы в направлении интеграции системы с другими странами. В настоящее время идут переговоры с Центральным банком Турции по этому вопросу", - отметил он.
Ani Ödənişlər Sisteminin əhatə dairəsi genişləndiriləcək
Azerbaijan plans expansion of Instant Payment System
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