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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Азербайджане расширят охват Системы мгновенных платежей

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 11:02
    В Азербайджане расширят охват Системы мгновенных платежей

    В Азербайджане предусматривается расширение охвата Системы мгновенных платежей.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Правления Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов на мероприятии в рамках "Программы торговой делегации финтех-сектора Баку" при организации Финтех-альянса тюркских государств (TÜRKFIN).

    "Ведутся работы в направлении интеграции системы с другими странами. В настоящее время идут переговоры с Центральным банком Турции по этому вопросу", - отметил он.

    Вюсал Халилов Система мгновенных платежей Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Ani Ödənişlər Sisteminin əhatə dairəsi genişləndiriləcək
    Azerbaijan plans expansion of Instant Payment System
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