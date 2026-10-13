В Азербайджане расширят охват Системы мгновенных платежей

В Азербайджане предусматривается расширение охвата Системы мгновенных платежей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Правления Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов на мероприятии в рамках "Программы торговой делегации финтех-сектора Баку" при организации Финтех-альянса тюркских государств (TÜRKFIN).

"Ведутся работы в направлении интеграции системы с другими странами. В настоящее время идут переговоры с Центральным банком Турции по этому вопросу", - отметил он.