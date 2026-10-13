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    Brent подешевела до $105,51 за баррель

    Энергетика
    • 13 октября, 2026
    • 10:54
    Brent подешевела до $105,51 за баррель

    Цены на нефть снижаются во вторник на фоне ожиданий роста поставок дизельного топлива из России, что должно смягчить дефицит на мировом рынке.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 по Баку составляет $105,51 за баррель, что на $1,14 (1,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,93 (1,84%), до $106,65 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,09 (1,16%), до $92,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,89 (2,06%), до $93,74 за баррель.

    Отмечается, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было достигнуто соглашение о том, что РФ незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн - в течение ноября и 1 млн тонн сразу после". Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок.

    Цены на нефть Владимир Путин Поставки энергоресурсов Российская Федерация (РФ) Соединенные Штаты Америки (США)
    Brent falls to $105.51 per barrel
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