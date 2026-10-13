Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Китай разрешил Visa начать подготовку к работе на внутреннем рынке банковских карт

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 11:04
    Китай разрешил Visa начать подготовку к работе на внутреннем рынке банковских карт

    Американский оператор глобальной платежной системы Visa Inc. сможет начать готовиться к созданию организации для клиринга внутренних операций с банковскими картами в КНР.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение копании.

    В сообщении отметили, что компания получила соответствующее разрешение от Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) и сможет официально начать подготовку.

    "Это важный шаг на пути к выходу Visa на внутренний платежный рынок Китая", - говорится в сообщении.

    НБК дал "зеленый свет" Visa после встреч президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в мае и в Вашингтоне в сентябре текущего года, пишет газета The Wall Street Journal. Главный исполнительный директор Visa Райан Макинери был в числе руководителей американских компаний, сопровождавших Трампа в поездке в Пекин.

    Другой американский оператор платежной системы - Mastercard Inc. - получил разрешение на проведение клиринговых операций в Китае через СП с китайской NetsUnion Clearing в 2023 году.

    Платежная система Visa Китайская Народная Республика (КНР)
    Visa gets Beijing's green light for bank card business
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей