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    Бывший глава МИД Казахстана назначен послом в Австрии

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 11:15
    Бывший глава МИД Казахстана назначен послом в Австрии

    Бывший министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев назначен послом страны в Австрии и постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Кошербаев занимал должность министра иностранных дел Казахстана с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

    Ермек Кошербаев Казахстан
    Qazaxıstanın sabiq XİN rəhbəri Avstriyaya səfir təyin edilib
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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