Бывший глава МИД Казахстана назначен послом в Австрии

Бывший министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев назначен послом страны в Австрии и постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кошербаев занимал должность министра иностранных дел Казахстана с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.