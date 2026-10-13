İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
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    Qazaxıstanın sabiq XİN rəhbəri Avstriyaya səfir təyin edilib

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 11:25
    Qazaxıstanın sabiq XİN rəhbəri Avstriyaya səfir təyin edilib

    Qazaxıstanın sabiq xarici işlər naziri Yermek Koşerbayev ölkənin Avstriyadakı səfiri və Qazaxıstanın Vyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib.

    "Report" Akordaya istinadən xəbər verir ki, müvafiq fərmanı Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev imzalayıb.

    Koşerbayev 2025-ci ilin sentyabrından bu ilin sentyabr ayınadək Qazaxıstanın xarici işlər naziri vəzifəsində çalışıb.

    Yermek Koşerbayev Qazaxıstan Avstriya
    Бывший глава МИД Казахстана назначен послом в Австрии
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