На Sotheby’s продадут камень с Марса весом 25 кг

Аукционный дом Sotheby’s 16 июля выставит на торги камень весом 25 кг, упавший на Землю с Марса.

Аукционный дом Sotheby’s 16 июля выставит на торги камень весом 25 кг, упавший на Землю с Марса.

Как сообщает Report , оценочная стоимость лота составляет от $2 млн до $4 млн.

В каталоге аукционного дома назвали камень "самым большим куском Марса на Земле". Обломок породы, предположительно, откололся от поверхности Марса в результате массированного удара астероидами. После этого камень пролетел 225 млн км в космическом пространстве и упал в Сахаре. В ноябре 2023 года его нашел там охотник за метеоритами.

Из 77 тыс. обнаруженных на Земле метеоритов только 400 являются марсианскими. Общий вес найденных кусков породы с Марса составляет 374 кг.

Среди других лотов, которые будут представлены на торгах, скелет молодого цератозавра высотой 2 м и длиной 3 м, найденный во время раскопок в США. Возраст оценивается в 154–149 млн лет. Эстимейт лота — от $4 млн до $6 млн.