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Американские сенаторы считают, что Трамп использует замороженные активы России

Американские сенаторы считают, что Трамп использует замороженные активы России Американские сенаторы - авторы законопроекта о новых
Другие страны
13 июля 2025 г. 21:35
Американские сенаторы считают, что Трамп использует замороженные активы России

Американские сенаторы - авторы законопроекта о новых санкциях против России Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) - считают, что президент США Дональд Трамп использует замороженные российские активы для помощи Украине.

Как передает Report, свою точку зрения политики изложили в интервью телекомпании CBS.

"Я не хочу опережать президента, но следите за новостями о том, что касается замороженных активов. Европейцы хотят ограничиться передачей Украине доходов от этих активов. Министр финансов США Скотт Бессент хочет пойти дальше. Следите за новостями касательно планов принять более агрессивные меры в отношении замороженных активов", - заявил Грэм.

По словам Блюменталя, "европейцы могут получить доступ к замороженным российским активам".

"Они разрабатывают соответствующие планы относительно по крайней мере части этих активов, миллиардов долларов в виде полученных от них доходов", - заявил законодатель, отметив, что "$5 млрд замороженных российских активов в США также могут быть использованы".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ senatorları Trampın Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən istifadə edə biləcəyinə inanırlar

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