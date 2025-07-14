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"Челси" обыграл ПСЖ и стал победителем Клубного чемпионата мира FIFA

"Челси" обыграл ПСЖ и стал победителем Клубного чемпионата мира FIFA Лондонский "Челси" стал победителем Клубного чемпионата мира FIFA, обыграв в финале ПСЖ.
Футбол
14 июля 2025 г. 01:16
Челси обыграл ПСЖ и стал победителем Клубного чемпионата мира FIFA

Лондонский "Челси" стал победителем Клубного чемпионата мира FIFA, обыграв в финале ПСЖ.

Как сообщает Report, встреча между командами на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде, США, завершилась разгромной победой англичан со счетом 3:0.

На 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счет в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте матча Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счет — 3:0.

На 86-й минуте полузащитник ПСЖ Жоау Невеш получил красную карточку за грубость, когда схватил защитника "Челси" Марка Кукурелью за волосы, и тем самым оставил парижан доигрывать в меньшинстве.

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