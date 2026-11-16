Politico сообщило о расколе вокруг Трампа после провала на выборах

Среди избирателей президента США Дональда Трампа возникли разногласия о том, следует ли Республиканской партии сохранять верность президенту после поражения на промежуточных выборах.

Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на опрос PF Global, проведенный через несколько дней после голосования.

Исследование выявило расхождения между сторонниками Трампа, относящими себя к движению MAGA, и остальными участниками его электоральной коалиции 2024 года. Первые выступают за более тесное сближение партии с президентом и его повесткой. Вторые готовы от него дистанцироваться. Примерно каждый пятый опрошенный из второй группы сообщил, что на нынешних выборах проголосовал за демократов.

Большинство избирателей Трампа вне MAGA возложили ответственность за потерю республиканцами обеих палат конгресса на действия президента после возвращения в Белый дом. При этом 59% назвали самого Трампа проигравшим эти выборы. Почти половина сочла, что республиканским кандидатам следовало разойтись с ним в вопросах экономики.

Разногласия проявились и внутри партийного руководства. По данным Politico, 31 член Национального комитета Республиканской партии подписал письмо законодателям с призывом переосмыслить результаты голосования. "Невозможно приукрасить то, что произошло в день выборов. От побережья до побережья, в том числе в некоторых из самых республиканских частей страны, республиканцы были унижены", - говорится в обращении.