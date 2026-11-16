КСИР заявил о подрыве на мине танкера в Ормузском проливе

В восточной части Ормузского пролива танкер подорвался на мине и загорелся.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана).

"Час назад танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся", - говорится в сообщении.

По данным ВМС КСИР, танкер выключил транспондеры и навигационные системы, двигаясь в "запретной зоне" Ормузского пролива.

Информации о состоянии экипажа или возможном ущербе окружающей среде пока нет.