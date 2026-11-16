КСИР заявил о подрыве на мине танкера в Ормузском проливе
В регионе
- 16 ноября, 2026
- 02:38
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В восточной части Ормузского пролива танкер подорвался на мине и загорелся.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана).
"Час назад танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся", - говорится в сообщении.
По данным ВМС КСИР, танкер выключил транспондеры и навигационные системы, двигаясь в "запретной зоне" Ормузского пролива.
Информации о состоянии экипажа или возможном ущербе окружающей среде пока нет.
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