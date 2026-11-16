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    КСИР заявил о подрыве на мине танкера в Ормузском проливе

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 02:38
    КСИР заявил о подрыве на мине танкера в Ормузском проливе

    В восточной части Ормузского пролива танкер подорвался на мине и загорелся.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана).

    "Час назад танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся", - говорится в сообщении.

    По данным ВМС КСИР, танкер выключил транспондеры и навигационные системы, двигаясь в "запретной зоне" Ормузского пролива.

    Информации о состоянии экипажа или возможном ущербе окружающей среде пока нет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Подрыв на мине Ормузский пролив
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