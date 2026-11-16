İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    SEPAH: Hörmüz boğazında tanker minaya düşüb

    Region
    • 16 noyabr, 2026
    • 02:10
    SEPAH: Hörmüz boğazında tanker minaya düşüb

    Bazar günü Hörmüz boğazının şərq hissəsində tanker minaya düşərək alovlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH, silahlı qüvvələrin elit bölməsi) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi məlumat yayıb.

    "Bir saat əvvəl tanker Hörmüz boğazının şərq hissəsində minaya düşüb və alovlanıb", - məlumatda bildirilib.

    SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin məlumatına görə, tanker naviqasiya sistemlərini sıradan çıxarıb və Hörmüz boğazında qadağan olunmuş zonada olub. Ekipajın vəziyyəti və ya ətraf mühitə mümkün ziyan barədə hələ heç bir məlumat yoxdur.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Neft tankeri Hörmüz boğazı
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    02:10
    SEPAH: Hörmüz boğazında tanker minaya düşüb
    Region
    01:59
    Meksika kartelləri ABŞ-nin sərhədçilərini izləmək üçün dronlardan istifadə edir
    Digər ölkələr
    01:45
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Fransaya, İspaniya İngiltərəyə məğlub olub
    Futbol
    01:13
    Zelenski: Kəşfiyyat Rusiyanın Ukraynaya yeni zərbələrə hazırlaşdığını bildirir
    Digər ölkələr
    00:40
    Foto
    Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan Radiosu və Televiziyasının yubiley konserti təşkil olunub
    Media
    00:35
    "Bitly" "X"də kiber hücumun fəsadlarını aradan qaldırmağa çalışır
    İKT
    00:25
    Kriptovalyuta bazarında bir gündə likvidasiyaların həcmi 2 milyard dolları ötüb
    Biznes
    00:08
    Video
    Nəsimi rayonunda külək ağacı aşıraraq evin giriş-çıxışını bağlayıb, sakinlər təxliyə edilib
    Hadisə
    23:53
    Bir sıra məşhur şəxslərin və şirkətlərin "X" hesabları haker hücumlarına məruz qalıb
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti